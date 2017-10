Frankrijk gaat de strijd aan tegen Anorexia Nervosa

Lees je wel eens een Frans modeblad? Of ga je regelmatig naar Parijs en zie je daar billboards met flinterdunne modellen? Binnenkort zul je een waarschuwing krijgen bij digitaal bewerkte foto’s. In Frankrijk is er een nieuwe wet aangenomen, waarbij er een label moet komen op foto’s waar modellen dunner of dikker zijn gefotoshopt. Het gaat om foto’s in bladen, online en op billboards.

Doodsoorzaak nummer twee

Frankrijk wil hiermee de strijd aangaan tegen de ziekte Anorexia Nervosa. In Frankrijk is anorexia namelijk doodsoorzaak nummer twee onder 15 tot 24-jarigen. In totaal hebben zo’n 600.000 Fransen last van deze eetstoornis. Doordat veel jonge mensen onrealistische beelden onder ogen krijgen, schaadt dit het zelfvertrouwen.

Heeft het zin?

Fotograaf en blogger Bianca Toeps laat weten aan de NOS: „Alle foto’s zijn nabewerkt. Dus moeten ze in Frankrijk straks gewoon alles gaan labelen, waardoor het label niets meer voorstelt.”

Eerdere wetten

Al eerder dit jaar heeft Frankrijk een wet aangenomen waarbij het aanmoedigen van anorexia wordt bestraft. Wie aanspoort tot extreem vermageren loopt het risico een jaar celstraf en een boete van maximaal 10.000 euro te krijgen. Ook moeten modellen in Frankrijk een BMI van minimaal 18 hebben.