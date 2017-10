Eve krijgt tijdelijke tatoeage dankzij zelfbruiner

Soms heb je zo’n moment dat je werkelijk alles op één dag moet doen: sporten, gezond eten, naar de zonnebank… Maar haastige spoed is zelden goed: de Schotse Eve ging een uurtje naar de sportschool nadat ze zelfbruinende crème op had gesmeerd. Na afloop had ze de letters van het sportmerk Adidas op haar been staan.

Ze deelde een foto van haar tijdelijke tatoeage op Twitter en deze ging viraal. „Dit is de laatste keer geweest dat ik ga sporten met een zelfbruiner op, haha”.

Lees ook: Model Chrissy Teigen maakt blunder met zelfbruiner

Eve gaf toe de kleine letters niet gelezen te hebben. Hier stond op dat je acht uur nadat je de crème hebt opgesmeerd, je niet in contact mag komen met zweet of water. Maar de plastic letters op de broek, veroorzaken plaatselijk meer zweet, waardoor de afdruk duidelijk zichtbaar was op haar been.

Reacties op Twitter

Eve bleek niet de enige te zijn met het probleem.

Adidas heeft ondertussen ook gereageerd op het bericht. Heel slim: ze raden het gebruik van de crème niet af, want het is natuurlijk prima sluikreclame!