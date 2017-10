Burgemeester San Juan is woedend op Trump

Carmen Yulin Cruz, de burgemeester van de San Juan (Puerto Rico) heeft in een krachtige speech president Trump met de grond gelijk gemaakt. Het eiland ligt in puin na de verwoestende orkaan Maria, maar volgens Trump zou de hulpverlening goed verlopen. Cruz denkt daar heel anders over en neemt geen blad voor de mond om Trump op zijn plek te zetten.

Wat is er aan de hand in Puerto Rico?

Puerto Rico werd flink getroffen door storm Maria: overstromingen, ingestorte huizen en totale stroomuitval. Het officiële dodental in Puerto Rico staat op zestien, maar lokale onderzoeksjournalisten denken dat het aantal in de tientallen of honderden loopt. Puerto Rica (territorium van de VS) heeft een schuldenlast van 72 miljard dollar en kan onmogelijk zelf de situatie in het land oplossen. Er zijn ongeveer 10.000 hulpverleners namens de Amerikaanse regering aan het werk in Puerto Rico, maar dat is nog lang niet genoeg.

Waarom is burgemeester Carmen Yulin Cruz woedend?

Burgemeester Cruz kan het niet langer aanzien hoe Puerto Rico aan het leiden is en vertikt het om politiek correct te blijven. Vrijdagavond gaf ze een speech en de burgemeester deed met ingehouden woede een oproep aan de Amerikaanse regering. ,,Maak alsjeblieft iemand verantwoordelijk voor het redden van de levens hier. We gaan hier dood en jullie vermoorden ons met inefficiëntie. Ik roep iedereen op die ons kan horen, om te voorkomen dat we sterven’’, smeekt Cruz.

Hoe denkt Trump erover?

De president van de Verenigde Staten denkt daar heel anders over en volgens Trump heeft het Witte Huis alles uit de kast gehaald om de Puertoricanen te helpen en bereiken ze ongelofelijke resultaten. Hij is het niet eens met de beweringen die Cruz in haar speech doet. ,,Zulke matige leiderschapsvaardigheden van de burgemeester van San Juan, en anderen in Puerto Rico, die niet in staat zijn hun medewerkers aan het helpen te krijgen. Zij willen dat alles voor hen wordt gedaan, terwijl het een gemeenschappelijke inspanning zou moeten," schrijft de president op Twitter.