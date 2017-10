Bizarre complottheorie over dubbelganger Melania

Honderduizenden mensen in de VS weten het zeker: bij openbare gelegenheden wordt Melania Trump vervangen door een dubbelganger. Het begon allemaal met onderstaand bericht waarin de Amerikaanse actrice Andrea Wagner-Barton schrijft dat ze Melania wel erg nep vindt. Ze deelt er een video bij en die is inmiddels al honderdduizend keer gedeeld.

De actrice beweert dat de Amerikaanse president voor bepaalde gelegenheden een stand-in heeft. „Wil de echte Melania opstaan?", schrijft ze. Ze vindt het ook vreemd dat Trump in zijn toespraak zegt: ,,Mijn vrouw, Melania, die hier naast me staat.”

'Mind blowing'

En ze is niet de enige die er zo over denkt. De post is al meer dan honderdduizend keer gedeeld en op sociale media komen allerlei reacties van mensen die er net zo over denken. Joe Vargas noemt het „mind blowing" en ziet duidelijke verschillen met de echte Melania. „Dit is een mysterieuze vrouw, met een grote zonnebril en lang haar (een pruik?)", schrijft hij.

En er zijn mensen die nog meer bewijs hebben:

Onzin

Maar veel Amerikaanse media proberen de theorieën te ontkrachten. Volgens hen is er geen reden voor Trump om een dubbelganger in te schakelen.

Nu de complottheorie zich snel verspreid, is Melania ook het mikpunt van grappen geworden.