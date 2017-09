Zusters geschorst voor gluren naar penis van patiënt

Het geslachtsdeel van een mannelijke patiënt in het Denver Health Medical Center maakte blijkbaar een wel heel grote indruk op vijf vrouwelijke verpleegkundigen. Ze zijn vijf weken geschorst omdat ze stiekem naar de penis van een patiënt hebben gekeken.

Gluren onder lijkzak

De verpleegsters zouden het hebben gehad over de penis van de patiënt. Daarna hebben ze het ziekenhuisdeken opgetild en ernaar gekeken, toen de patiënt man nog buiten bewustzijn was. Zelfs toen de patiënt was overleden, konden de verpleegsters het niet laten om nog een keer te kijken. Blijkbaar had de man zo’n indrukwekkend geslachtsdeel dat de vrouwen onder de lijkzak hebben gekeken. Een woordvoerder heeft het incident bevestigd aan de Amerikaanse nieuwszender Denver7.

Een andere verpleegkundige hoorde per ongeluk haar vijf collega’s praten over het geslachtsdeel en stapte ermee naar het ziekenhuisbestuur. Na de melding is het ziekenhuisbestuur onderzoek gaan doen en heeft de verpleegsters aangesproken op hun gedrag. In eerste instantie zou het gaan om twee verpleegsters, die gerapporteerd werden bij het medisch tuchtcollege. Later bleek het om vijf verpleegsters te gaan.

Aantekening van ongehoord gedrag

De gluuracties vonden plaats tussen 31 maart en 3 april van dit jaar, maar het duurde nog tot begin mei voordat de acties gerapporteerd werden.

Eén van de verpleegsters heeft ontslag genomen na de gluuractie. De andere vier zijn inmiddels weer aan het werk. De vrouwen hebben allemaal een aantekening van ongehoord gedrag in hun dossier gekregen.