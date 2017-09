Zeker zes doden op Franse deel Sint Maarten na Irma

Zeker zes mensen zijn overleden nadat orkaan Irma over het eiland Sint Maarten raasde. De slachtoffers vielen in het Franse deel van het eiland.

Dat heeft de zender Franceinfo gemeld op gezag van de Franse autoriteiten. Over slachtoffers in het Nederlandse deel is nog niets bekend.

Een dag na de storm op het bovenwindse eiland, maken autoriteiten langzaam maar zeker de schade op. Het is nog erg lastig om iets te zeggen over het aantal (dodelijke) slachtoffers en de materiële schade, omdat het moeilijk is om contact te krijgen. Woensdag legde Irma alle tv- en radiostations op Sint Maarten plat.

Volgens voorzitter Daniel Gibbs van de regionale volksvertegenwoordiging van Sint Maarten, is 95 procent van het eiland verwoest. De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag na crisisberaad met zijn regering beloofd snel met een plan voor de wederopbouw te komen. Hij vreesde dat er veel slachtoffers zijn gevallen.

Militairen

Militairen en andere medewerkers van Defensie gaan zo snel mogelijk proberen het openbare leven in Sint Maarten weer op gang te brengen. „Het op gang brengen van het openbare leven heeft voor ons de hoogste prioriteit'', zei luitenant-ter-zee Egbert Stoel vanuit Curaçao tegen het NOS Radio 1 Journaal.

Het schip Zr. Ms. Pelikaan is op weg naar het door de orkaan Irma zwaar getroffen eiland. „We gaan zo snel mogelijk proberen om het vliegveld te ontsluiten, zodat er extra middelen naar het eiland kunnen komen. Aan boord van de Pelikaan hebben we voertuigen, een bulldozer en militaire eenheden die daarbij kunnen helpen.''

Tweede orkaan

Het vliegveld en de haven zijn volgens Stoel nu onbereikbaar. Regeringsgebouwen zijn niet beschikbaar en de communicatie verloopt moeizaam.

De verwachting is dat er nog een orkaan aankomt in de loop van zaterdag. „Dat is een punt van zorg, want dat beperkt ons in de mogelijkheden'', zegt Stoel.

Een helikopter van Defensie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een vlucht boven de eilanden gemaakt. Op Saba en Sint Eustatius valt de schade relatief mee. Op Sint Maarten is volgens hem sprake van zeer grote materiële schade. Op Sint Maarten zijn veel omgewaaide bomen en huizen zonder daken te zien. Ook in de haven is de schade groot, overal liggen containers op het terrein.