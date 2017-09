Vijf vragen over de kritieke toestand in Londen

Na de mislukte bomaanslag van gisteren op een metrostel in Londen, waar 29 mensen lichtgewond bij raakten, was voor premier Theresa May de maat vol. Ze heeft het dreigingsniveau verhoogd van ernstig naar kritiek. Maar hoe zit het nou precies met die kritieke toestand en wat verandert er? Vijf vragen.

Wat is het kritieke dreigingsniveau?

Het kritieke dreigingsniveau is het allerhoogste dreigingsniveau. De toestand wordt afgeroepen omdat de Engelse overheid verwacht dat er na de aanslag in de metro nog een tweede aanslag volgt.

Waarom verwacht men een tweede aanval?

Dit jaar heeft Engeland met meerdere aanslagen te maken gehad. Eerder was er alleen al in Londen een mesaanval op het Britse parlement, een aanval op de uitgaanswijk Borough Market en een man die inreed op een moskee. In mei kreeg ook de zelfmoordaanslag in Manchester veel aandacht. Maar wat deze aanslag anders maakt, is dat de dader duidelijk de bedoeling had te blijven leven. Dat duidt er waarschijnlijk op dat de dader meer aanslagen plant.

Wat verandert er in Londen?

De nieuwe toestand brengt uiteraard een aantal veranderingen met zich mee. Er worden alleen al honderden mensen ingezet om de dader van de mislukte aanslag op te sporen. Ook worden er nu militairen ingezet voor de beveiliging van mogelijke doelwitten van een volgende aanslag. De politiemensen die daardoor vrijkomen, worden ingezet voor de opsporing van de aanslagpleger.

Hoe vordert het onderzoek?

Scotland Yard heeft gemeld dat het onderzoek gestaag vordert. Inmiddels is er een achttienjarige jongen aangehouden, melden Engelse media. Het lijkt in ieder geval om een moslim te gaan, want IS heeft via zijn persbureau Amaq de aanslag opgeëist.

Worden er nog andere vervolgstappen gedaan?

Het lijkt er op dit moment op dat Groot-Brittannië naast de verhoogde beveiliging nog andere vervolgstappen plant. Er is nog niets concreets bekend, maar volgende week gaat May praten met de Franse president Macron om te kijken wat er gedaan kan worden tegen propaganda van terreurbewegingen op het internet. Trump zegt zelf dat hij het internet van de terroristen wil „afsluiten".