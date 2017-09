Twee persoonsbed in vluchten Qatar Airways

Je kent het wel: weinig beenruimte, krappe stoelen en irritante armleuningen. Lekker slapen in een vliegtuig is een moeilijk opgave, vooral tijdens lange vluchten. Maar daar bedacht Qatar Airways een oplossing voor.

Mini-huisje

De vliegmaatschappij bedacht iets nieuws: een privécabine met een tweepersoonsbed. Je hebt een soort mini-huisje in het vliegtuig. In de privécabine zitten stoelen, tafels, en zelfs meerdere tv’s. Heb je wat slaap nodig? Dan kun je de boel ombouwen tot een tweepersoonsbed. Zo kom je toch nog aan je nachtrust.

Eerste vliegmaatschappij

Qatar Airways is de eerste vliegmaatschappij die een tweepersoonsbed in een vliegtuig aanbiedt. Het wordt wel alleen aangeboden in de businessclass van het vliegtuig. De cabine is ook voor vier man te gebruiken en kan dan gebruikt worden als een soort mini-vergaderruimte.

Tot nu toe is de cabine met tweepersoonsbed alleen nog te vinden in de Boeing 777 vanaf Londen Heathrow. Als het een succes wordt, gaat Qatar Airways het ook toepassen op vluchten naar Parijs en New York.

Benieuwd naar hoe zo’n Qsuite er precies uitziet? Check dan dit filmpje even: