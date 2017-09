Trump verzint Afrikaans land en internet gaat los

Nambia. Ooit van gehoord? Voor de toehoorders van een speech van Donald Trump tijdens een lunch in New York met Afrikaanse leiders, was dit ook een nieuw land.

„Nambia’s gezondheidszorgstelsel wordt steeds meer zelfvoorzienend”, sprak de Amerikaanse president woensdag. Helaas ging het niet om een eenmalige verspreking. Trump zei het woord (een ongelukkige contaminatie van Namibia en Zambia of Gambia?) gedurende zijn praatje meerdere malen.

Natuurlijk werd dat niet alleen opgemerkt door de aanwezigen, ook social media stonden er binnen no time vol mee. Waar de een Trump afviel om zijn onwetendheid, was er ook bijval voor de president.

En inspringen op de situatie door goede grappen te maken, gebeurde ook veelvuldig.