Vrouw (33) bevrijdt zichzelf en steelt politiewagen

Altijd voor jezelf opkomen! Dit moet de Texaanse Toscha Sponsler (33) waarschijnlijk hebben gedacht nadat ze in de boeien werd geslagen. Ze werd achterin een politiewagen vastgezet, maar slaagde erin om zichzelf los te wurmen, voorin de auto te klimmen en er met de politiewagen vandoor te gaan.

Alleen in de auto

Misschien niet zo’n slimme zet van de politie: ze lieten de vrouw alleen in de auto achter omdat ze buiten nog wat dingen moesten regelen. Een lesje voor de volgende keer. De achtervolging die ze vervolgens moesten inzetten, duurde zo'n 23 minuten waarna ze haar weer konden oppakken.

Meerdere aanklachten

Toscha was in de eerste instantie gearresteerd wegens diefstal bij een drogist, maar nu heeft ze (meer dan logisch) meerdere aanklachten aan haar broek hangen. Dit zijn: oneigenlijk gebruik van een voertuig, in het bezit zijn van verboden middelen, poging tot ontsnapping en geweld tegen een agent.

De gehele ontsnapping en achtervolging is gefilmd en staat op Facebook: