Terreurverdachte Abdeslam 'neerslachtig & paranoïde'

Frankrijk maakt zich zorgen om de geestelijke gesteldheid van terreurverdachte Salah Abdeslam. Om die reden is het gevangenisregime voor Abdeslam versoepeld.

Dat schrijft de Belgische krant De Standaard. De 28-jarige wordt verdacht van van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs van november 2015 en zit sinds 27 april vorig jaar vast. Er wordt gevreesd dat Abdeslam „nog voor de start van zijn proces zelfmoord zou kunnen plegen".

Abdeslam zit in isolement in een gevangenis ten zuiden van Parijs en zou de zwaarst bewaakte gevangene van Frankrijk zijn. Bewakingscamera's houden de terreurverdachte 24 uur per dag nauwlettend in de gaten. Eerder mocht Abdeslam enkel achter veiligheidsglas met visite praten. Deze bezoekers mogen enkel naaste familieleden zijn.

Lichtgeraaktheid

Omdat er sinds enkele maanden „alarmerende signalen voor zijn mentale gezondheid" zichtbaar zouden zijn, zoals „neerslachtigheid, paranoia en lichtgeraaktheid", zijn de veiligheidsregels voor Abdeslam versoepeld. Daarover zouden onderzoeksrechters, het parket van Parijs en de penitentiaire instellingen in het voorjaar overeenstemming bereikt, meldt de Franse krant Le Parisien.

Zo wordt het veiligheidsglas voor het raam van zijn cel verwijderd, zodat Abdeslam naar buiten kan kijken. Andere maatregelen, zoals de permanente videobewaking en bezoekrestricties tot naaste familieleden, blijven wel bestaan.