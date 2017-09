Sneeuwpanter niet meer met uitsterven bedreigd

Er zijn soms beesten die bedreigd worden met uitsterven, waar dat uiteindelijk gelukkig kan worden teruggetrokken. Dat geldt nu ook voor de sneeuwpanter, meldt BBC.

De status voor de sneeuwpanter is kortgeleden veranderd van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’ door de Unie voor Natuurbehoud. Zij beoordelen wereldwijd uitstervingsrisico’s. Deskundigen waarschuwen wel dat de sneeuwpanter nog steeds ernstig wordt bedreigd door zowel stroperijen als verwoesting van het leefgebied waar de beesten zich bevinden.

Geen reden voor feest

De sneeuwpanter, die leeft in de bergen van Centraal-Azië, wordt al sinds 1972 met uitsterven bedreigd. De nieuwe status van het beest volgt na een onderzoek van drie jaar door vijf internationale experts. Eén van die experts, Tom McCarthy, legt uit dat een beest kan worden aangemerkt als ‘bedreigd’ als er minder dan 2500 volwassen beesten van bestaan. Er moet daarnaast een flinke daling in de voortplanting van de beesten zichtbaar zijn.

,,Dat is nu in beiden gevallen niet het geval, wat goed nieuws is”, zegt McCarthy. ,,Maar dat betekent niet dat sneeuwpanters nu helemaal veilig zijn en het tijd is voor een feestje. De soort heeft nog steeds een groot risico op uitsterven in het wild en neemt waarschijnlijk nog steeds af, alleen niet in de snelheid wat eerder gedacht werd.”