'Niet schieten op Irma!'

Amerikaanser wordt het niet: pak je gun en schiet op Irma! Enkele tienduizenden mensen op Facebook vond het wel een goed idee om de orkaan op deze wijze een lesje te leren. De boodschap in het event is duidelijk: „LETS SHOW IRMA THAT WE SHOOT FIRST!" De plaatselijke sheriff is niet gecharmeerd van het initiatief. Hij roept de inwoners van Florida dan ook op om niet te schieten op de orkaan.

Charles Darwin had gelijk

Het is niet bekend hoeveel Amerikanen daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep om Irma te lijf te gaan met pistolen en geweren. Schieten tijdens zulke windsnelheiden kan zeer gevaarlijk zijn voor jezelf en voor omstanders. Ook is het wetenschappelijk bewezen dat kogels weinig effect hebben op het al dan niet functioneren van een orkaan.



Irma heeft nog niet gereageerd op de bedreiging.