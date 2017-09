Ryanair vliegtuig verliest wiel, maakt noodlanding

Een Ryanair vliegtuig moest vandaag een noodlanding maken. Door nog onbekende oorzaak raakte bij vertrek van het vliegtuig één van de twee neuswielen los. Het ging om een boeing 737-8AS die van Londen naar Kopenhagen vloog, rond 08.00 uur vandaag. De noodlanding is gemaakt op het vliegveld in Derby, een stad in Engeland.

Veilig geland

Gelukkig is het vliegtuig helemaal veilig geland en is er niemand gewond geraakt. Een woordvoerder van Ryanair vertelt aan metro.co.uk dat één van de twee neuswielen, naar beneden is gevallen. Volgens FlightGlobal is het neuswiel gevonden in de buurt van de landingsbaan. De passagiers zijn na de noodlanding met (logisch) een ander vliegtuig naar Kopenhagen gevlogen.

Onderzoeksteam

Er zijn verschillende vluchten vertraagd door dit ongeval. Er is momenteel een onderzoeksteam bezig om uit te vinden hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Nieuwe regelgeving

Onlangs werd er al bekend gemaakt dat Ryanair vanaf 1 november de regels gaat veranderen. In plaats van het meenemen van twee stuks handbagage naar je zitplek, moet je voortaan je grootste stuk handbagage inchecken. Dit kan gratis, maar kost jou als reiziger wel meer reistijd. Ryanair doet dit zodat vertragingen bij het in- en uitstappen, voortaan voorkomen worden.