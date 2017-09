Russische software kopen? Niet meer in Amerika

Wie liefhebber is van de software van het Russische Kaspersky, heeft in de Verenigde Staten dikke pech. De autoriteiten raden het gebruik van Kaspersky-producten al weken af en nu heeft ook de grootste Amerikaanse elektronicawinkel, Best Buy, de software uit de schappen te halen.

Dat is een flinke klap voor het bedrijf dat onder meer antivirussoftware levert. Best Buy leverde al meer dan tien jaar producten van de Russische fabrikant en ze waren populair onder de klanten. Een bron van de Star Tribune vertelt dat de er te veel onbeantwoorde vragen rond de Russische producent zijn en dat de beslissing daarom gemaakt is.

Kremlin

Kaspersky ligt al langer onder een vergrootglas in de VS, omdat het bedrijf banden zou hebben met het Russische Kremlin. Vooral na de vermeende inmenging van de Russen in de presidentsverkiezingen van vorig jaar ligt dat nog gevoelig. Donald Trump en zijn naasten proberen ervoor te zorgen dat geen enkele overheidsinstelling Kaspersky gebruikt en ook de bevolking is al afgeraden om de Russische software in gebruik te nemen.

Klanten die nog gebruikmaken van Kaspersky en één of meerdere abonnementen hebben, krijgen 45 dagen de tijd om hun producten gratis om te ruilen. In die tijd kunnen ze de oude software zelf deïnstalleren of dat laten doen door werknemers van Best Buy.

Kaspersky heeft altijd ontkend dat de banden die het bedrijf heeft niet in de haak zijn. Ook nu zegt Kaspersky dat het geen ongepaste banden heeft met het Kremlin en dat het in een geopolitieke oorlog verwikkeld is waar het bedrijf zelf niets mee te maken heeft.