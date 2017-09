Peuter overleeft overstroming door moederliefde

Een 3-jarig meisje heeft de tropische storm Harvey overleefd door zich aan haar drijvende moeder vast te houden. Reddingwerkers vonden het meisje in een gracht in Texas. De 41-jarige moeder dreef met haar gezicht naar beneden in de stroming. Dat meldt het AD.

Meegesleurd

De moeder kwam dinsdag met haar auto vast te zitten op een overstroomde parkeerplaats, op meer dan honderd kilometer buiten Houston. Om haar 3-jarige dochter in veiligheid te brengen, nam ze haar mee naar buiten. Maar de twee werden meegesleurd door de stroming van een overgestroomde afwateringsgracht.

Moeder overleed in de overstroming en bleef met haar gezicht naar beneden in de stroming drijven. Het meisje was zo slim om zich vast te blijven houden aan haar overleden moeder. Reddingwerkers vonden de twee door het opvallende roze rugzakje van het meisje.

Herenigd met familie

De moeder kon niet meer gereanimeerd worden. Het meisje werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het AD lieten de autoriteiten weten dat het goed gaat met het 3-jarige meisje. Ze is inmiddels weer herenigd met haar familie en zal gauw ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Vorig week vrijdag kwam orkaan Harvey aan land in de Verenigde Staten. Het is de zwaarste orkaan die Texas sinds een halve eeuw trof. Donderdagavond maakte het Amerikaans National Hurricane Center bekend dat er al een nieuwe orkaan aan komt, genaamd Irma. Het zou de vierde grote orkaan van 2017 zijn.