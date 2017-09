Passagier geschokt na zien van bierblikje in cockpit

Steve Lewis en zijn man Steven keken elkaar verbaasd aan, toen ze op Birmingham Airport wachtten tot ze het vliegtuig van Jet2 konden verlaten. Staat daar echt een blikje bier in de cockpit? Het antwoord was ja, want het merk (Stella Artois) was duidelijk zichtbaar.

De passagiers die vanuit Benidorm naar Engeland waren gevlogen moesten na de landing twintig minuten geduld hebben tot ze het toestel uit konden. „Ik stond alvast op om mijn koffer uit de opbergruimte te pakken en toen zag ik tot mijn grote verbazing een blikje bier in de cockpit staan”, vertelt Lewis aan de Engelse krant The Telegraph.

Servetje

„Mijn partner Steve geloofde mij eerst niet, maar toen zag hij zelf ook dat het om een biermerk ging. Ik was geschokt, want waarom zou er bier in de pilotenruimte aanwezig moeten zijn? Het blikje stond daar gedurende de hele tijd dat wij stonden te wachten. Het leek er dus niet op dat een steward het daar had neergezet om het op te ruimen ofzo. Sterker nog, er lag zelfs een servetje onder. Op die manier krijgen de passagiers ook hun drankje geserveerd.”

Tegenover The Telegrapgh heeft Jet2 bevestigd dat er een blikje bier in de cockpit aanwezig was. „Het gaat om een ongeopend blikje dat tijdens het uitstappen door een passagier is overhandigd aan een van onze mensen. Het ongeopende blikje is vervolgens in de cockpit gezet, zodat het persoon verder kon helpen bij het van boord gaan.”

Lewis is vrij sceptisch over de verklaring. „Vooral vanwege dat servetje vraag ik me af of het blikje daar slechts is afgegeven door een passagier. Het baart me zorgen dat er alcohol in de cockpit aanwezig was en dan maakt het mij niet uit of het blikje dicht of open was.”