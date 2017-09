Opnieuw schokkende beelden uit Vlaams slachthuis

Opnieuw brengt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights beelden uit van een Vlaams slachthuis. De beelden zijn opgenomen met verborgen camera’s en er is weer te zien hoe de dieren ernstig mishandeld worden.

Volledig in paniek

Dit keer filmde de dierenrechtenorganisatie in een runderslachthuis in het Vlaamse Izegem. Op de beelden is te zien hoe werknemers van het slachthuis de runderen met een stok slaan om hen zo de schietbox in te jagen. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam, waaronder de anus, van de dieren geslagen. Ook dient een werknemer meerdere keren elektrische schokken toe op de dieren. Volgens de wet is dit niet toegestaan.

Animal Rights filmde onder andere de bedwelmingsbox. Op de beelden is te zien hoe de dieren volledig in paniek raken en de box proberen uit te klimmen. Vanuit de box kunnen ze zien hoe hun soortgenoten opgetakeld en gekeeld worden.

Onverdoofd slachten

Het is wettelijk verplicht om de dieren te verdoven tijdens het slachtproces. Maar de werknemers van het slachthuis in Izegem houden zich hier niet aan. Meerdere dieren worden bij volle bewustzijn gekeeld en verbloed. De werknemers staan er bij te kijken alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Lees ook: Varken werd gered uit slachthuis en is nu kunstenaar

Het vlees uit het slachthuis wordt niet alleen in België verkocht. Ook in Nederland is het verkrijgbaar en wel bij de Makro. Grote kans dus dat het ook op de menukaarten van Nederlandse restaurants staat.

Animal Rights gaat een klacht indienen bij dienst Dierenwelzijn Vlaanderen. De dierenrechtenorganisatie eist onmiddellijke sluiting van het slachthuis. Volgens hen bestaan er geen humane manieren om dieren van hun leven te beroven.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokken worden ervaren.