Miss Turkije titel na paar uurtjes alweer kwijt

De 18-jarige Itir Esen kon haar geluk waarschijnlijk niet op toen zij verkozen tot miss Turkije 2017. Helaas heeft ze maar een paar uur van haar titel mogen genieten. De organisatie achter de verkiezingen vond een tweet op het Twitteraccount van Esen namelijk dermate beledigend richting Recep Tayyip Erdogan dat de prijs haar afgepakt werd.

In haar tweet herdenkt ze de overleden slachtoffers op een wat onhandige manier: ze vergelijkt het bloed van haar menstruatie met het bloed van de „martelaars". „Ik ben vanmorgen ongesteld geworden om martelaarsdag op 15 juli te vieren. Ik vier deze dag door te bloeden zoals de martelaars hebben gebloed." Erdogan noemt de slachtoffers van de mislukte coup vaak ook „martelaars."

Onacceptable tweet

De organisatie noemde de tweet „onacceptabel" en ging in beraad over eventuele vervolgstappen. Later zou zij de titel van de jonge schoonheidskoningin afnemen. Volgens de organisatie moet de schoonheidskoningin Turkije in de wereld vertegenwoordigen en dient ze bij te dragen aan een positief beeld van het land.

Esen heeft inmiddels via Instagram gereageerd. Ze houdt vast dat ze geen kwetsende bedoelingen heeft gehad: „Ik wil alleen zeggen dat ik als 18-jarig meisje geen enkel politiek doel had met mijn post. Mijn familie heeft mij opgevoed met respect tegenover het land en het volk. Ik ben niet iemand die onze martelaren niet zou respecteren."

De titel schuift nu door naar de aanvankelijke nummer twee van de verkiezing, Asli Sumen. Zij doet namens Turkije mee aan de volgende Miss World-verkiezingen.