Mensen gewond bij zuuraanval in Londen

Zaterdagavond in Londen zijn zes mensen gewond geraakt nadat een groep mannen een schadelijke, bijtende stof in de lucht spoot op verschillende plaatsen rondom winkelcentrum Westfield in Stratford.

Een getuige zei dat er een ruzie uitbrak tussen een groepje mensen bij het centrum van Stratford.

Het zou gaan om een “groepje mannen” die met een schadelijke stof zes mensen verwondde op verschillende locaties. Er is één persoon gearresteerd op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Verschillende getuigen hebben gemeld dat zij een slachtoffer en een vriend het toilet van een van de fastfoodrestaurants in zagen rennen. „ Er zaten wonden rondom zijn ogen, hij probeerde zijn gezicht af te spoelen met water.”

Het incident vond plaats rond 20:00 uur lokale tijd. De politie laat weten dat er niet wordt uitgegaan van een handeling met een terroristisch oogmerk.