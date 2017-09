Amerikaans meisje schiet zichzelf neer

Een 4-jarig meisje uit Florida wilde een snoepje pakken uit de tas van haar oma. In plaats van een snoepje vond ze een wapen. Daarmee schoot ze zichzelf per ongeluk neer en hierbij is ze komen te overlijden. De politie zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal.

Een tragische zaak

Yanelly Zoller, ook wel Nelly genoemd, schoot zichzelf in haar borst. Op 14 september overleed ze bij haar grootouders thuis. Aan de krant Tampa Bay Times vertelt haar vader, Shane Zoller, dat hij net onderweg was naar haar om zijn dochter op te halen. Toen hij aankwam bij het huis van zijn ouders, zag hij lichten van politiewagens.

Shane Zoller zat nog op de middelbare school toen hij vader werd van Nelly. Zijn ouders hielpen hem bij de opvoeding van Nelly. Zonder hen had hij waarschijnlijk van school af moeten gaan.

Goede band met grootouders

Inmiddels is de vader 22 jaar en verwacht hij zijn derde kind. Hij vertelt tegen de krant dat Nelly en hij vaak samen aan zijn auto werkten. Zijn dochter gaf hem dan zijn gereedschap aan.

Nelly was erg close met haar grootouders. „Ze verheugde zich er altijd erg op om naar hun huis toe te gaan”, aldus Shane. De familie verzamelt geld via een crowdfundingactie om de begrafenis van het meisje te kunnen betalen.