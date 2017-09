Marine: orkaan José viel mee

De gevolgen van orkaan José voor Sint Maarten zijn meegevallen. Dat schreef de Koninklijke Marine zondagochtend op Facebook. José ging langs het eiland. Later op deze zondag zal een helikopter van de Zr. MS. Zeeland weer boven het eiland vliegen om te zien hoe de situatie op het eiland is, maar het lijkt er op dat het eiland weinig overlast heeft ondervonden van wind en regen, aldus het bericht. De al rampzalige situatie na orkaan Irma eerder deze week, is er geen genadeklap door José uitgedeeld.

Uit de kust

Het schip De Zeeland is uit veiligheidsoverwegingen enkele tientallen kilometers uit de kust gegaan om de tropische storm af te wachten, maar is nu weer onderweg naar Sint Maarten waar het bij het eerste daglicht arriveert. Het schip De Pelikaan is inmiddels ook weer onderweg met op Curaçao gehaald goederen en hulpmiddelen opgehaald.

Toeristen worden zondag van het eiland gehaald, zei Melanie Schultz (Infrastructuur) bij WNL Op Zondag. ,,Na patiënten en zwaar getroffen familieleden van ingezette militairen, agenten en hulpverleners, ligt de prioriteit bij toeristen'', aldus de Marine. Toeristen worden overigens opgeroepen niet massaal naar het vliegveld te komen, maar berichtgeving af te wachten. ,,Mensenmassa’s op of nabij het vliegveld kunnen het spoedige verloop van de evacuaties tegenwerken'', aldus de Marine.

Florida in spanning

Florida in de Verenigde Staten wacht ondertussen in spanning af. Orkaan Irma is niet ver verwijderd van Key West in Florida, maar de Amerikaanse staat merkt al wel de gevolgen van de wervelstorm die volgens voorspellingen in kracht zal toenemen. Gouverneur Rick Scott meldde dat tienduizenden mensen zonder stroom zitten, waar de wind in het zuiden ondertussen toeneemt. Op beelden van CNN was te zien hoe hijskranen in Miami door de wind ronddraaien.

Lees ook: Britse drieling van 6 maanden overleeft orkaan Irma

Zo'n 70.000 mensen zijn ondergedoken in honderden schuilplaatsen die de staat heeft opengesteld. Ruim zes miljoen inwoners zijn opgedragen om elders onderdak te vinden. Scott riep zaterdagavond achtergebleven inwoners op om alsnog te vertrekken.