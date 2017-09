Kindbruid wordt voor ogen van haar moeder ontvoerd

Vreselijke beelden uit India waar twee mannen een jong meisje ontvoeren. Het meisje is door haar vader uitgehuwelijkt, maar haar moeder is het daar niet mee eens. Zij wil dat haar dochter thuis blijft wonen totdat ze de volwassen leeftijd had bereikt. Ze probeert de ontvoering tegen houden, maar wordt op de grond gegooid, geduwd en geslagen.

Uitgehuwelijkt

Haar dochter probeert ondertussen te ontsnappen, maar het mag niet baten. Een van de twee kidnappers is haar toekomstige man. Het meisje is jonger dan 18 jaar, de minimumleeftijd voor vrouwen om te trouwen in India. Jongens mogen pas vanaf 21 jaar trouwen. Haar moeder Nemat wilde graag dat ze thuis kon blijven tot ze de volwassen leeftijd bereikt had.

Tractor

Terwijl haar moeder en haar huilende broertje verslagen achterblijven, gaan de ontvoerders er op hun tractor met hun ‘buit’ vandoor.

Let op, schokkende beelden: