Kim Jong-Un viert feest na succesvolle kernproeven

Kim Jong-Un is overduidelijk tevreden met de kernproeven van de afgelopen tijd. De Noord-Koreaanse leider heeft de kernwetenschappers die verantwoordelijk zijn voor het project verwend met een diner en een concert.

De aanwezigen konden genieten van een concert met een militair orkest en zangeressen. Tijdens de muziek toonde de organisatie foto's van de wapens waar de laatste tijd aan gewerkt is.

Kim geeft boeket weg

Het was duidelijk dat Kim Jong-Un een hoge pet opheeft van de wetenschappers. Hij liet zich omarmd met hen toejuichen en gaf zelfs een boeket bloemen dat hij gekregen had aan een van hen door: een grote eer voor Noord-Koreanen.

Noord-Korea boekt de laatste tijd enorm veel vooruitgang in zijn nucleaire programma. Het totalitaire regime voerde onlangs zijn zesde kernproef uit, waarbij een raket over Japan in de Grote Oceaan terechtkwam. Naar verluidt maakte Noord-Korea daarbij gebruik van een waterstofbom, een bom die gemiddeld 500 keer krachtiger is dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Daarvoor had het land al rakettests uitgevoerd, waardoor het land onder meer een intercontinentale raket heeft die delen van Amerika zou kunnen bereiken.

Op 9 september wordt ook de stichting van de Noord-Koreaanse republiek gevierd. Ter ere daarvan bracht hij een bezoek aan het Kumsusanpaleis van de Zon, waar zijn vader en opa opgebaard liggen. Daar ging Kim Jong-Un onder anderen met honderden kernwetenschappers op de foto.