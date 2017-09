‘Irma gaat VS verwoesten’

Orkaan Irma zal de VS verwoesten. Dat is wat Brock Long, directeur van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding in Amerika, vrijdag in een persconferentie heeft gezegd. „Ik ken niemand in Florida die dit ooit heeft meegemaakt”, aldus Brock Long. Dat meldt Reuters.

Gevolgen zullen groot zijn

Orkaan Irma is lastig te voorspellen. Volgens Brock moet „iedereen van Alabama tot North Carolina de storm goed in de gaten houden.” Meer dan 100.000 mensen zullen onderdak nodig hebben.

Volgens Brock is het niet de vraag of de orkaan Florida zal raken. „…de vraag is hoe erg Florida geraakt zal worden.” De gevolgen voor Florida zullen in ieder geval groot zijn. Zo groot dat de staat dagenlang zonder stroom dreigt te zitten.

Orkaan José

Woensdag trok orkaan Irma over Sint-Maarten heen. Vandaag landde er voor het eerst een vliegtuig op het eiland met hulpgoederen voor de slachtoffers van de orkaan. Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn acht doden. Veel mensen zoeken nog contact met de inwoners van Sint-Maarten.

Sint-Maarten is nog niet af van het heftige weer. Rond zaterdagmiddag zal er een nieuwe orkaan langs het eiland moeten komen, genaamd orkaan José.