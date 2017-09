Nederlandse Jenny (21) vermist na orkaan Irma

Bijna 24 uur nadat orkaan Irma over Sint-Maarten raasde, hebben nog veel mensen geen contact gehad met familie en vrienden die zich op het eiland bevinden. Ook de familie van de Nederlandse Jenny Linders (21), woonachtig in de hoofdstad Philipsburg, is naarstig op zoek naar haar.

Jenny

De moeder van Jenny heeft een noodoproep op de Facebookpagina Noodweer Online geplaatst waarbij ze meldt dat het telefoonverkeer in haar omgeving wel is herpakt, maar ze nog steeds niets heeft vernomen van haar dochter. Noodweer Online meldt dat het gaat om een uitzonderlijke vermissing. „Er is reden om aan te nemen dat Jenny mogelijk in levensgevaar riskeert, waardoor wij momenteel een oproep plaatsen via Facebook in de hoop in contact te komen met Jenny", aldus haar moeder.

Vermissing

Via websites als Ik ben veilig en Facebookpagina’s als Noodweer Online laten mensen weten dat ze veilig zijn. Het telefoonverkeer en internet op het eiland is allesbehalve optimaal, waardoor de zoektocht lastig is. Op Facebook wordt er gereageerd: „De twee providers van Sint-Maarten zijn uit de lucht en ook de toren van het telefoonbedrijf is neergestort."

Hoe ernstig de uiteindelijke schade is, is nog niet bekend. Het is volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nog niet duidelijk of op het Nederlandse deel van het zwaar getroffen eiland dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In het Franse deel zijn wel zeker acht doden en 23 gewonden gevallen. ,,We kunnen er nu nog geen niks zinnigs over zeggen. Je houdt je hart vast als je de schade ziet, maar we weten het nog niet'', aldus Plasterk. Momenteel zijn er 2400 Nederlandse toeristen in het orkaangebied.