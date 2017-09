Ravage en slachtoffers Sint Maarten na orkaan Irma

Update 20.57 uur:

De Franse president Emmanuel Macron laat in een verklaring weten dat er op de Franse eilanden in het Caribisch gebied, waaronder Sint Maarten en Sint Barth, slachtoffers zijn gemeld. Hoeveel is niet bekend maar de president voegt hieraan toe dat „de balans zwaar en wreed zal worden." Op het Nederlandse deel van Sint Maarten is eveneens veel schade, het vliegveld is zwaar getroffen en ook een belangrijke zendmast is kapotgegaan. Hierdoor is er geen communicatie met het eiland mogelijk. Over het lot van Saba en St. Eustatius is voor alsnog niks bekend. Uit Barbuda, het eiland dat als eerste werd getroffen door de cycloon, komen al ongeveer 12 uur geen berichten.



Update 19.35 uur:

Ook de Nederlandse minister president Mark Rutte kan voorlopig niet veel meer doen dan bidden voor de de bewoners van Sint Maarten. Al staat er wel hulptroepen paraat. „Vreselijke eerste berichten en beelden vanaf het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Op dit moment is nog niet veel duidelijk over de exacte schade die de verwoestende orkaan Irma heeft aangericht, maar dat Sint Maarten, evenals Saba en Sint-Eustatius, hard getroffen zijn is helaas zeker. Nederland staat klaar om te helpen waar mogelijk."

Update 18.59 uur:

Het Franse ministerie van binnenlandse zaken kondigt een noodplan af voor de inwoners van Sint Maarten en Sint Barth:



- Blijf waar je bent en laat de hulpdiensten hun werk doen

- Blijf van lage punten en waterstromen vandaan, het gevaar van de cycloon is nog niet geweken.

- Wees voorzichtig met herstel- en opruimwerkzaamheden, draag handschoenen en gebruik gereedschap.

- Raak geen telefoon of stroomdraden aan.

- Laat je naasten weten dat je in orde bent.

- Maak alleen gebruik van voertuigen als dit van levensbelang is.

- Drink alleen gebotteld water of kraanwater dat eerst is gekookt. Let ook goed op de mate van versheid van voedsel.

- Wees alert op vallende objecten en instabiele bomen en gebouwen.

- Berg dode dieren om verspreiding van ziektes te voorkomen.

- Gebruik communicatiekanalen alleen in uiterste nood zodat deze niet overbelast raakt en met toestemming van de autoriteiten

- Blijf uit de buurt van overstroomde rotsen of goten.



Het is op dit moment (nagenoeg) onmogelijk om Sint Maarten, Saba, St Eustatius, Anguilla, St. Barth en Barbuda te bereiken via reguliere (tele)communicatiekanalen.



Update 18.08 uur:

Ook Koning Willem-Alexander heeft gereageerd. „De inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba worden getroffen door verwoestend natuurgeweld. Orkaan Irma eist een zware tol. Ons hart gaat uit naar alle getroffenen op de Bovenwindse Eilanden, met wie wij intens meeleven. U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn wij bij u."

Update 18.01 uur:

Volgens Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de schade enorm. „Er wordt nu door defensiemensen geholpen, maar er zullen zeker de komende dagen nog meer verzoeken om hulp komen. We zijn in gedachten bij mensen daar en we helpen waar we kunnen.”

Update 16.40 uur:

Het is nog niet voorbij. Orkaan Irma heeft namelijk een nieuwe bestemming: Puerto Rico. Het eiland roept op communicatie-apparatuur alvast goed op te laden voordat de orkaan binnenkomt.

Update 16.16 uur:

Er is momenteel weinig bekend over de situatie op Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius nu de orkaan er voorbij is getrokken. Grote delen van het eiland zitten zonder stroom en ook de telefoonverbinding is niet opperbest. Ook over gewonde en dodelijke slachtoffers zijn er daarom nog geen cijfers bekend.

Update 15.36 uur:

De Franse minister van binnenlandse zaken Gérard Collomb​ zegt in een verklaring dat vier van de meest stormbestendige gebouwen op het eiland verwoest zijn. Sint Maarten heeft een Nederlands deel en een Frans deel.​ Ronald Plasterk liet namens Nederlandse Ministerie van Binnenlandse zaken weten dat het op dit moment nog te vroeg is om schattingen te maken over schade en mogelijke slachtoffers. Ook op Saba is de schade groot.



Update 15.08 uur:

RCI Guadeloupe beschrijft in het Frans de huidige situatie op Sint Maarten: er is sprake van flinke schade door Irma, er zijn meerdere daken gesneuveld en de brandweerkarzerne is beschadigd. De hulpdiensten doen hun best om mensen te zoeken en in veiligheid te brengen. Het is nog niet bekend of er doden en gewonden zijn gevallen.





Update 14.40 uur:

De camera van Maho Beach op Sint Maarten filmde moedig door maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de meedogenloze cycloon. Sint Maarten wordt wakker in een ravage. De destructie op het eiland is groot, bomen zijn massaal vernield en straten staan blank.





Update 14.15 uur:



Op dit oog van de cycloon is nu voorbij Sint Maarten en Anguilla. Irma vervolgt haar destructieve pad richting de Maagdeneilanden. Hieronder zijn sattelietbeelden te zien van de omvang van deze gigantische orkaan. Er worden windsnelheden gemeten van 297 kilometer per uur.

De eerste berichten uit Barbuda, het eiland dat vanochtend als eerste te maken kreeg met de orkaan, geven weer dat er veel schade is. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. Er is nog steeds geen directe communicatie met het eiland mogelijk.



Update 13.45 uur:

Eilandbewoners delen op Snapchat massaal beelden van orkaan Irma die over Sint Maarten raast. Deze snaps zijn allemaal meer dan een uur oud en tonen niet de huidige situatie. Deze is vermoedelijk nog een stuk extremer dan hier is te zien.

Update 12.58 uur:

Het oog van orkaan Irma heeft rond 6.00 uur (lokale tijd) Sint-Maarten bereikt. Dat heeft de meteorologische dienst van het eiland gemeld. Ook Saba en Sint-Eustatius worden vol geraakt.

Irma heeft de afgelopen uren nauwelijks aan kracht ingeboet en is nog steeds een orkaan van de categorie 5.

In de voorgaande uren kende het eiland al vele harde windstoten en zware regen. Een paar uur voordat de orkaan Sint-Maarten bereikte, stroomde zeewater door de belangrijkste winkelstraat Front Street in de hoofdstad Philipsburg.

In verschillende buurten is de stroom uitgevallen en ook de radiostations gingen één voor één uit de lucht. Er is een avondklok ingesteld, niemand mag de straat op. Vanuit hun huis melden sommige mensen dat ze de muren voelen trillen door de harde wind, alsof er een aardbeving gaande is.

Een ander meldt allerlei spullen door de lucht te zien vliegen en enorme vloedgolven te zien, maar dat juist de regen minder werd op het moment dat de orkaan het land bereikte.

Update 12.45uur:

Alle verbindingen met Sint Maarten zijn weggevallen. Irma is de op één na krachtigste orkaan die ooit boven land in het Carbisch gebied heeft geraasd. Er worden windstoten gemeten van 295 kilmometer per uur. Alleen orkaan Allen in 1980 was krachtiger. Door het zeer warme zeewater neemt de kracht van de cycloon nu nog steeds toe.

Update 12.14uur:

Het oog bevindt zich nu boven St. Barth, het eiland hier linksboven is Sint Maarten. Het oog van Irma trekt hier in het komende uur overheen. Een aantal radiostations op het eiland bleven tot een paar minuten geleden (in het Frans) berichten over de orkaan maar de verbinding is weggevallen.

Gustravia is geen apart eiland maar de hoofdstad van St. Barth.

Update 11.57 uur:

Volgens de KNMI komt Irma 12 uur Nederlandse tijd aan bij Sint-Maarten. Volgens een woordvoerster maakt het voor de hevigheid van de orkaan niet veel verschil of de orkaan recht over Sint-Maarten heen trekt of op enkele kilometers afstand voorbijkomt.

Met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur is Irma volgens het KNMI de sterkste orkaan ooit in de open Atlantische oceaan. Windstoten kunnen nog krachtiger dan dat zijn. Saba en Sint-Eustatius liggen verder naar het zuiden en zullen minder hard worden getroffen dan Sint-Maarten, verwacht het KNMI. ,,Daar verwachten we windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur'', vertelt de woordvoerster.

Op St. Barths staat een webcam aan die uitzendt op YouTube. Dat eilandje ligt ongeveer 15km ten zuidoosten van Sint Maarten. Check hieronder de beelden.

Update 11.50 uur:

Op deze beelden is te zien hoe het oog van de orkaan over Barbuda trekt. Dit is een klein eiland met ongeveer 1600 inwoners. Op dit moment zijn er geen berichten vanuit Barbuda over schade. Alles ging op zwart ongeveer vier uur geleden.

Update 11.15 uur:

Het oog van de orkaan trekt in de komende uren over St. Maarten en Anguilla. Irma's koers ligt ten noorden Saba en St. Eustasius, deze eilanden krijgen niet te maken met de ernstigste omstandigheden. Toch zal het ook hier flink tekeer gaan. De communicatie met Barbuda ligt al drie uur plat. Schade in Antigua lijkt mee te vallen.

Update 10.35 uur:

Irma trekt verder naar het westen en ligt op ramkoers met Anguilla, St. Maarten, Saba, St. Eustasius en St Barthelemy. De catastrofale orkaan is één van de zwaarste die ooit is waargenomen. De laatste zware orkaan die deze eilanden direct trof was Lenny in 1999, deze was categorie 4. Irma is een stuk krachtiger. Contact met Barbuda is nog niet hersteld, schade onbekend. Er circuleren nepbeelden van de eilanden op internet.​



Update 10.10 uur:

KNMI meldt dat de dataconnectie met het eiland Saba is verbroken. Weerdata is niet meer beschikbaar. "Pas nadat Irma is gepasseerd wordt actie ondernomen."

Update 9.55 uur:

Het oog van de orkaan trekt over het eiland Barbuda. Communicatie met het eiland is een uur geleden weggevallen en de meetapparatuur heeft het begeven. Er wordt vanuit andere plekken bericht over windstoten van bijna 300 kilometer per uur.

Update 9.10 uur:

Irma is woensdagochtend voor het eerst aan land gegaan in het Caribisch gebied. De storm bereikte volgens het Amerikaanse nationale orkanencentrum het eilandje Barbuda rond 07.45 uur (Nederlandse tijd).

Barbuda, dat 1700 inwoners telt, ligt ongeveer 150 kilometer ten oosten van Sint-Maarten en maakt deel uit van het land 'Antigua en Barbuda'.

Start live blog:

Orkaan Irma zal woensdag aan land komen bij Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Dinsdag bereikte de orkaan het Caribisch gebied al en werden er drastische maatregelen genomen.

Verwacht wordt dat Irma de eilanden woensdagmiddag zal bereiken. Eerst treft de orkaan Antigua en Barbuda.

Op Sint Maarten staan de straten blank en zijn de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De meeste toeristen zijn dinsdag vertrokken van Sint Maarten. Degenen die er nog wel zitten, zijn ondergebracht in stevige hotels.

Flinke schade

Irma zal naar verwachting voor flinke schade zorgen op Sint Maarten. Het eiland, dat voornamelijk afhankelijk is van toeristeninkomsten, heeft de zomerdrukte met het aflopen van de Europese vakantie nu gehad. De vraag is wat de invloed van de storm op de infrastructuur zal zijn.

Zo’n honderd militairen zijn vanuit Aruba en Curaçao naar Sint Maarten gestuurd, Sint Eustatius en Saba gestuurd. Wanneer Irma de eilanden weer heeft verlaten, komen er ook twee marineschepen met voedselvoorraden en materialen aan.

Irma zal na de Nederlandse eilanden Puerto Rico bereiken. Waarschijnlijk volgen hierna de Dominicaanse Republiek, Haïti, Cuba en de de Amerikaanse staat Florida.