Instagram verwijdert foto van zieke Harry (12)

Charlie Beswick is een Britse moeder en blogger die zeer actief is op social media. Ze plaatste een foto van haar en haar zoontje Harry (12) op Instagram, maar deze werd door het medium verwijderd. Haar zoontje heeft een gezichtsafwijzing en mist zijn linkeroog. Normaal draagt hij een prothese, maar dit keer had hij deze niet in. De foto voldeed daarom niet aan de juiste richtlijnen.

Goldenhar Syndroom

Charlies zoontje Harry lijdt aan het Goldenhar-syndroom. Dit is een aangeboren aandoening waarbij er tijdens de zwangerschap iets fout is gegaan met de ontwikkeling van het hoofd en de ruggenwervels.

Foto verwijderd van Instagram

Op de foto die door Instagram verwijderd is, knuffelt de moeder met haar zoontje Harry. De foto is door een volger als ongewenst gerapporteerd. Instagram vond dit klaarblijkelijk terecht, en verwijderde daarom de foto. Gelukkig liet Charlie zich niet gek maken en plaatste de foto opnieuw. Ze schrijft erbij: „Dit is zijn gezicht. Als je het vervelend vindt om naar te kijken, scroll je maar gewoon verder!”

Nog niet opnieuw verwijderd

Charlie heeft haar volgers gevraagd om haar bij te staan. Gelukkig gebeurt dit massaal. Haar bericht is op moment van schrijven al bijna 65.000 geretweet. Het is echter niet de eerste keer dat het Charlie overkomt: Instagram heeft al eerder een foto met de jongen verwijderd. Beide keren had hij zijn oogprothese niet in.