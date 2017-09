Fransman niet aangeklaagd voor seks met minderjarige

Een 28-jarige Fransman wordt niet vervolgd voor het verkrachten van een 11-jarig meisje. De man penetreerde het meisje en had orale seks met haar. Dit schreef het AD eerder vandaag.

Instemming

Volgens de Franse autoriteiten hebben deze seksuele handelingen plaatsgevonden met instemming van het meisje. De man sprak het meisje in april van dit jaar meerdere keren aan op straat. Pas de derde keer ging ze mee naar zijn flat, hij was haar overbuurman.

De man is aangehouden en is aangeklaagd wegens ‘seksueel geweld’. De ouders van het meisje beweren dat hij hun dochter heeft bedreigd. Justitie gelooft hier niets van en is van mening dat het meisje vrijwillig met de man is meegegaan.

Strafrecht

Het Franse strafrecht is anders ingericht dan het Nederlandse systeem, hier bestaat de bepaling dat als een kind minderjarig is, hij of zij per definitie niet instemt met seks met een volwassene. In Frankrijk bestaat een dergelijke bepaling nog niet, maar is er inmiddels gepleit voor een herziening van deze wet.