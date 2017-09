Eigenaar verzorgingstehuis bond bewoners vast

In een verzorgingshuis in het Italiaanse Forli bij Bologna zijn fikse misstanden aan de hand. Dat is te zien op undercoverbeelden in handen van de politie.

Een aantal van de senioren die in het huis met de naam San Camillo woonden, werden met armen en benen vastgebonden aan stoelen, banken en bedden. Op de beelden zien we onder meer een gesprek tussen een vastgebonden bewoner en een medewerker, die zegt dat ze hem niet los kan maken.

Daarnaast zien we hoe een van de bewoners van het verzorgingshuis een stoel ophijst waaraan hij zit vastgebonden.

Te weinig personeel

De eigenaar van het verzorgingshuis, een 60-jarige priester, en de assistent met wie hij verantwoordelijk is voor de wantoestanden zijn inmiddels gearresteerd door de politie.

Een gebrek aan personeel was de reden voor de eigenaar om in ieder geval zes van de dertig bewoners van het verzorgingshuis vast te binden.

In San Camillo is een nieuwe directeur aangesteld.