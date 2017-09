Duitse brandweer verwijdert halterschijf van penis

Een wel heel bijzonder geval voor de brandweer in het Duitse Worms. Een man in de Duitse stad nam het woord full-bodyworkout namelijk net wat te letterlijk en vond het een goed idee om ook zijn geslachtsdeel een trainingssessie te geven. Met een halterschijf van 2,5 kilogram, welteverstaan. Eenmaal bevestigd aan de penis had de krachtpatser echter een klein probleem: de schijf ging niet meer los.

De man werd in eerste instantie naar het ziekenhuis gebracht. Daar wilden de artsen zijn edele delen met verdovende middelen tot bedaren brengen. Maar wat het ziekenhuis ook probeerde en welk middel het ook gebruikte, de schijf zat muur- en muurvast.

Uiteindelijk moest daarom de brandweer eraan te pas komen. En ook voor de brandweermannen was het niet bepaald een makkelijk klusje. Uiteindelijk hebben de lieden een haakse slijper, pneumatische zaag en een hydraulische schaar moeten gebruiken om schijf en penis te scheiden.

De brandweer heeft de foto van de halterschijf geüpload. Zij spreekt zelf van een „delicaat werkje" en raadt anderen af om de 'workout' na te doen. Wat er met de man zelf gebeurd is, is niet bekend. Waarschijnlijk doet hij voorlopig geen 'gerichte' trainingen meer.