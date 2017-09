Nieuwe Iphone 8 en X te zien: Volg het #AppleEvent

Lees ook: Dit weten we al over de gloednieuwe iPhone 8

Op het hoofdkwartier van Apple, Apple Park in de Silicon Valley, wordt momenteel een nieuwe serie Apple producten gepresenteerd. Met de gloednieuwe Iphone 8 en Iphone X als absolute blikvangers.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!