Dode koe hangt aan plafond in Australische pizzeria

In het Australische Adelaide is twaalf weken geleden een restaurant geopend, waar de eigenaren in zeer korte tijd voor de nodige tumult hebben gezorgd.

Stunt

Er ontstond ophef over een uitdagende stunt van de restauranteigenaren. Zij hingen een dode koe aan het plafond om een discussie uit te lokken rond het eten van dieren.

De verontwaardigde berichten op Facebook stroomden binnen, maar eigenaars Federico en Etica Pisanelli weigeren toe te geven. „Het is met opzet confronterend”, zo stelt Federico. Hij stelt dat de koe mensen aan het denken moet zetten over de 'realiteiten' rond het eten van vlees.

Het echtpaar liet aan The West Australian weten ook veel positief commentaar te hebben gelezen, „deze laatste 48 uur op social media laten niet een representatief beeld zien van de berichten die we hebben ontvangen”, aldus Pisanelli.

Lees ook: Dé chocoladepizza komt naar Nederland

Geen marketingstunt

„Het is geen poging om meer klanten te trekken, maar in lijn met onze principes.” Het echtpaar plaatste een statement op hun Facebookpagina waarin ze uitleggen dat het doel van deze gewaagde actie was om meer bewustzijn te creëren en te begrijpen wat je eet, om zo meer bewuste keuzes te maken. Het echtpaar eindigt het bericht met de woorden: „Peace, love and pizza."

Er is inmiddels een online petitie gestart om de koe van het plafond te krijgen, 4500 mensen hebben al getekend.