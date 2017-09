Britse drieling van 6 maanden overleeft orkaan Irma

Een Britse drieling behoort tot de jongste overlevenden van orkaan Irma. De drie meisjes zijn pas zes maanden oud en zijn met hun ouders op de Britse Maagdeneilanden. Hun huis is volledig verwoest door de orkaan.

Telefoongesprek van een paar seconden

Moeder Kate Jackson (33) en haar verloofde Alex Ashman (31) waren bij haar zus Christine, toen de orkaan over de Britse Maagdeneilanden sloeg. Hun familie in Engeland maakten zich ernstige zorgen om de jonge drieling. Uiteindelijk lukte het de familie om hen te bereiken.

In een telefoongesprek van een paar seconden kreeg Kate’s andere zus Claire te horen dat de drieling in veiligheid was. Beatrice, Charlotte en Isabelle werden verzorgd in het veiligste gedeelte van het huis.

'Twee ergste dagen van hun leven'

Kate, Alex, Christine en de drieling zijn dus allemaal in veiligheid. De familie in Engeland is opgelucht. Maar Kate’s zus Claire vertelt tegen The Daily Mail dat ze zich nog steeds zorgen maakt, vanwege de volgende orkaan José: „Ik heb niet kunnen slapen. Deze meisjes zijn nog maar zo jong. Het zijn waarschijnlijk de twee ergste dagen van hun leven.”