Belgische burgemeester vermoord op begraafplaats

De burgemeester van de Belgische stad Moeskroen is in de nacht van maandag op dinsdag dood gevonden op de begraafplaats tegenover zijn huis. De keel van de 71-jarige Alfred Gadenne was doorgesneden.

Anoniem telefoontje

De brandweer kreeg rond 19:50 uur een anoniem telefoontje binnen met de melding dat iemand was gedood op de begraafplaats van Lowingen, een deelgemeente van Moeskroen. Agenten troffen de burgemeester daar dood aan. „Er werd eveneens een verdachte opgepakt. Die heeft ondertussen gezegd dat hij betrokken was", aldus de officier van justitie.

Bij het slachtoffer was een 18-jarige man. Dat meldt nieuwssite RTBF. De man heeft bekend betrokken te zijn bij de dood van de burgemeester en is gearresteerd. Zijn motieven zouden persoonlijk zijn. Hij wordt vandaag gehoord door een onderzoeksrechter van Bergen-Doornik.

Wandelingetje tussen de graven

De burgemeester woonde tegenover de begraafplaats en deed daar zelf iedere dag de twee poorten open en dicht. Dan maakte hij altijd een wandelingetje tussen de graven. Dat deed hij ook gisteravond, maar toen heeft een gewapende man hem staan opwachten. Hij is vervolgens aangevallen en om het leven gebracht, meldt de officier van justitie.

Sinds 2006 was Alfred Gadenne burgemeester van Moeskroen. Ook was hij gedeputeerde in de Waalse regering. Uit heel België komen geschokte reacties.