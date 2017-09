Awkward: Apple faalt tijdens Face ID presentatie

De powerpoint werkt niet goed, je diascherm wil niet aan of het geluid is te zacht: foutjes tijdens een presentatie, we maken ze allemaal wel eens. Balen natuurlijk. Maar op momenten dat de hele wereld meekijkt, wil je dat toch absoluut niet.

Het overkwam Apple-voorman Craig Federighi tijdens de presentatie van de gehypte nieuwe iPhone X. Op het moment dat hij de meest geavanceerde functie van de peperdure nieuwe smartphone wou showen ging het fout. De nieuwe functie genaamd Face ID, die de iPhone X gebruiker via gezichtsherkenning toegang tot het toestel geeft, werkte tijdens de presentatie niet bepaald optimaal.

Niet snel vergeten

Zijn eerste poging om via zijn gezicht de nieuwste iPhone X te ontgrendelen mislukte, en dat terwijl de hele tech minnende-wereld meekeek: FAIL. Een wachtwoord was nodig. Tijdens de tweede poging lukte het Federighi gelukkig wel. Of het echt zijn fout was is nog maar afwachten, Face ID werkt namelijk volgens hetzelfde principe als Touch ID, waarbij na enkele uren van niet gebruiken namelijk sowieso om de toegangscode wordt gevraagd.

Toch was dit moment behoorlijk awkward en zullen de consument en mensen van Apple deze epic fail niet snel vergeten. Daarnaast is het aandeel van Apple op de beurzen door deze onhandige actie ook nog eens gezakt. Apple en Craig Federighi moeten dus voortaan maar beter oefenen.