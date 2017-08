Wie is de dader van de auto-aanslag Charlottesville?

Het zijn schokkende beelden: een auto die op een menigte inrijdt, lichamen die door de lucht vliegen, een gedeukte auto die in zijn achteruit wegvlucht, mensen die om een dokter schreeuwen. Voor de aanrijding in het Amerikaanse Charlottesville - een vermoedelijke aanslag op een demonstratie tegen racisten - is de 20-jarige James Alex Fields opgepakt. We zetten op een rij wat we weten over de verdachte.

Het is vrijdag 11 augustus als James Alex Fields bij zijn moeder op bezoek gaat. Hij is begin dit jaar op zichzelf gaan wonen. Dit weekend gaat hij naar een demonstratie, vertelt hij zijn moeder. Of zij op zijn kat wil passen. Ze vraagt niet door: „Ik bemoei me niet met zijn politieke overtuiging”, verklaart ze tegen regionale media. Maar ze wil best op zijn kat passen. „Ik heb hem gezegd dat hij voorzichtig moet zijn.”

De demonstratie waar Fields naartoe gaat, is in Charlottesville. Daar wordt een standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog weggehaald. Hij streed aan de kant van het zuiden, die de slavernij in stand wilde houden. Extreemrechtse Amerikanen zijn het daar niet mee eens en organiseren een demonstratie. Vrijdag lopen honderden extreemrechtse demonstranten met vlaggen en fakkels in Charlottesville. Ze scanderen racistische leuzen, brengen de Hitlergroet en gaan op de vuist met tegendemonstranten.

Zijn moeder mag dan verbaasd zijn dat Fields meeloopt in zo'n demonstratie, andere bekenden zijn dat niet, vertellen ze tegen The New York Times. Hij groeit op zonder vader, die is overleden voor hij wordt geboren. Hij groeit op als stille jongen, die als tiener extreme standpunten ontwikkelt.

Een oud-klasgenoot vertelt hoe hij regelmatig zijn standpunten verkondigde, over Hitler en racisme. Een leraar herinnert zich een opstel van Fields, waarin hij de standpunten van neonazi's verdedigde, zegt hij in The Cincinnati Enquirer. „Veel jongens zijn geïnteresseerd in nazi's omdat ze gefascineerd zijn door de Tweede Wereldoorlog, maar die van James ging verder.”

Na de middelbare school meldt Fields zich aan bij het leger. Maar na vier maanden is hij alweer weg, omdat hij niet voldoet aan de strenge eisen. Hij en zijn moeder verhuizen later naar Toledo, in Ohio. Hij vult de tijd met gamen en werkt bij een winkel. Op Facebook - zijn account is inmiddels verwijderd - houdt hij zich veel bezig met politiek. Hij post memes en berichten die Trump steunen.

Begin dit jaar gaat hij op zichzelf wonen. En hij koopt een auto: een Dodge Challenger. Daarmee rijdt hij zaterdag naar Charlottesville.

Het is de vraag of de 32-jarige Heather D. Heyer de auto wel heeft gezien als die door een menigte van tegendemonstranten ploegt. Zij komt om het leven. Negentien anderen raken gewond. Fields zet zijn Challenger in zijn achteruit, vlucht weg, maar wordt uiteindelijk toch opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag.