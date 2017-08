Vice-premier Australië is mogelijk Nieuw-Zeelander

De vice-premier van Australië heeft voor de nodige verwarring gezorgd in zijn eigen land. Hoofd van the National Party, Barnaby Joyce, verkondigde maandag namelijk dat hij mogelijk niet alleen Australisch staatsburger, maar een ook Nieuw-Zeelander is. Dat zou betekenen dat hij helemaal niet in het parlement mag zitten.

Dat vraagt om een uitleg, want waarom komt zoiets pas aan het licht als iemand vijftig jaar is? Joyce is gewoon geboren in Tamworth, een dorpje in het zuidoosten van het land en heeft gewoon een moeder uit Australië. Zijn vader is echter geboren in Nieuw-Zeeland en dat maakt het lastig. Zeker nadat vorige maand er twee senatoren hun biezen moesten pakken om dezelfde regel en de wet in Australië weer extra onder de aandacht is gekomen.

Altijd Nieuw-Zeelands

Kinderen van in Nieuw-Zeeland geboren mensen krijgen namelijk altijd de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Alleen is de vader van Joyce op de wereld gekomen, toen Nieuw-Zeeland nog onder het Verenigd Koninkrijk viel. Technisch gezien werd hij dus geboren in Groot-Brittannië.

Daarom zijn er nu twijfels over de nationaliteit van zijn zoon, die - indien hij een Nieuw-Zeelander blijkt - waarschijnlijk uit zijn functie wordt gezet. „Mijn ouders en ik hebben nooit gedacht dat ik burger ben van een ander land." Hij heeft het hooggerechtshof inmiddels gevraagd om onderzoek te doen naar de zaak.

Verliezen van de meerderheid

Een gedwongen vertrek van Joyce zou niet alleen voor hem, maar voor de hele regering een probleem zijn. Het huidige kabinet heeft namelijk een meerderheid van slechts één zetel en dus verliest het haar overhand indien Joyce moet opstappen. Dan zouden er dus waarschijnlijk nieuwe verkiezingen komen.