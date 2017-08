Voeten op het dashboard is gevaarlijker dan je denkt

Radiootje aan, raampje open, zon op je bol en je voeten op het dashboard: het klinkt als de ideale autorit als bijrijder. Maar voor Audra Tatum (Georgia, VS) pakte deze rit net even anders uit. ‘Effe lekker met de beentjes omhoog’ ging van droom naar nachtmerrie. Twee jaar geleden kreeg ze een ernstig auto-ongeluk waarbij het meer dan een maand duurde voordat ze een beetje kon lopen. Nu deelt ze haar verhaal.

„Mijn man zei altijd tegen mij: ‘Er komt een dag dat je helemaal in de kreukels ligt’, en hij had gelijk”, zegt Audra tegen CBS News. Audra reed met haar man richting haar ouders om haar twee zoons op te halen, maar een auto-ongeluk veranderde haar hele leven. Iedereen in de auto kon na het ongeluk met slechts een schrammetje wegkomen, maar door Audra’s zithouding werden haar benen door de airbag omhoog gegooid. Audra was niet in staat haar benen op tijd naar beneden te doen. Ze brak naast haar neus praktisch de hele rechterkant van haar lichaam en zag haar voeten vlak voor haar gezicht.

Nog altijd pijn

Na twee jaar ondervindt Audra nog steeds problemen. „Ik heb er nog steeds elke dag last van”, zegt ze. Audra deelt nu haar verhaal om te zorgen dat anderen niet in hetzelfde schuitje terechtkomen. „Als je op deze manier in de auto gaat zitten, vraag je er gewoon om, het is echt belangrijk dit niet te doen. Als ik middels dit verhaal al één iemand kan redden van zo'n soort ongeluk, zou het al fantastisch zijn.”

Dus de volgende keer als bijbestuurder misschien toch maar een normale zithouding aannemen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en het is ook nog eens beter voor je rug.