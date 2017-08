Verdachte Barcelona bekent plannen grotere aanslag

Mohamed Houli Chemlal, verdachte van de groep die de aanslagen in Barcelona en Cambrils pleegde, heeft voor de onderzoeksrechter bekend dat de terreurcel een nog veel grotere aanslag gepland had.

Chemlal werd dinsdagmiddag als eerste van de verdachten voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij is een van de vier groepsleden die nog leeft. De acht anderen zijn allemaal dood.

Het was niet de eerste keer dat Chemlal, die werd opgepakt na de gasexplosie in Alcanar, vertelde over plannen voor een aanslag van grotere omvang. De terreurcel had met gasflessen op meerdere plekken in het centrum van Barcelona aanslagen willen plegen.

Sagrada Familia

Tijdens het verhoor zou Chemlal gezegd hebben dat de aanslagen op donderdag of vrijdag gepland waren, zoals nu ook het geval was. Door Spaanse media werd al eerder gesproken dat kathedraal Sagrada Familia het doelwit was. Chemlal zou dit volgens twee kranten (El Mundo en La Vanguardia) toegegeven hebben, volgens El Pais noemde hij geen locatie.

De aanvankelijke plannen voor de aanslag vielen in het water nadat in de plaats Alcanar een huis met explosieven was ontploft. Hierna zou de groep hebben besloten om op een andere manier te werk te gaan. In Barcelona reed een busje in op een mensenmenigte op de drukke toeristische straat de Ramblas, hierbij kwamen in ieder geval vijftien mensen om het leven en raakten er meer dan honderd gewond. In de badplaats Cambrils reden de terroristen eveneens met een busje in op mensen. Een agent wist vier van de vijf mannen dood te schieten.

De terreurcel die handelde in Spanje bestaat volgens de Catalaanse politie uit twaalf mannen. Naast Chemlal werden dinsdag ook Driss Oukabir, Mohamed Aalla en Salh El Karib naar het gerechtshof in Madrid gebracht. Een van de doelen van de ondervragingen is erachter komen of de verdachten banden hebben met buitenlandse jihadisten.