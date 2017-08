Vakantiekaart van Europol: Crimineel, we missen je

Topcriminelen opsporen die de hele wereld over zwerven, dat is geen makkelijke klus. Dat beseft Europol ook en daarom probeert de Europese politiedienst op een wel heel aparte wijze misdadigers terug naar hun land van herkomst te lokken.

Door briefkaarten gericht aan de criminelen te verspreiden, hoopt Europol de locatie van de voortvluchtigen te achterhalen. De Europeanen worden dan ook opgeroepen om de getekende ansichtkaarten zoveel mogelijk te delen.

Vlaamse friet

Op veel kaarten staat iets wat de daders moet doen terugverlangen naar hun eigen land. Een Nederlandse crimineel behoort nog niet tot de geadresseerden, maar de Belgische Artur wordt bijvoorbeeld gelokt met Vlaamse friet.

Ook de Hongaarse Viktor wordt herinnerd aan het lekkere eten in zijn thuisland (pittige goulash), Diego wordt lekker gemaakt met de Spaanse stranden, in Roemenië geeft Dracula speciaal voor Gheorge een feestje en voor de Oostenrijkse Viktor hebben ze nog een plek over op hun volgende skitrip. Visueel zijn de kaarten ook aansprekend, zo lijkt die van Zweden op een IKEA-handleiding.

Overigens zijn ze niet bij elk land even origineel. Zo worden de gezochte Est, Litouwer, Luxemburger en Bulgaar gewoon aangespoord terug te keren omdat de gevangenis ze mist.

36 arrestaties

De kaartenactie is de zomercampagne van de vorig jaar opgerichte site EU Most Wanted. Van de op de site verschenen criminelen zijn er inmiddels 36 opgepakt. Elf keer droeg de informatie van ‘gewone’ Europeanen daaraan bij.