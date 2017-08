Trump overweegt militair ingrijpen in Venezuela

De politieke onrust in Venezuela is ook een onderwerp at de Amerikaanse president Donald Trump bezighoudt. Vanaf zijn vakantieverblijf in Bedminster liet hij vrijdagavond weten een militair ingrijpen in het Zuid-Amerikaanse land zeker te overwegen.

Veel opties

„Venezuela is niet ver weg. De mensen lijden en zijn aan het doodgaan. We hebben veel opties voor Venezuela waaronder een mogelijk militaire optie, mocht dat nodig zijn", zo sprak Trump. Zijn statement vond plaats na een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, en de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley. Op dit moment zijn er al tegoeden van vermogende Venezolanen bevroren en ook het uitvoeren van sancties tegen de olie-industrie van het land is een mogelijkheid.

De zorgen vanuit de Verenigde Staten - en veel andere landen - zijn niet ongegrond. In het land heeft de president Nicolás Maduro via een handigheidje de oppositie buitenspel gezet. Hij heeft een grondwetgevende vergadering laten kiezen, waardoor zijn politieke tegenstanders feitelijke niets meer in de melk hebben te brokkelen. In het land leidde dat de voorbije maanden al tot grote protesten waarbij de nodige doden vielen.

Extremist aan het roer

De Venezolaanse regering heeft niet veel trek in een inmenging van de Verenigde Staten, zo blijkt wel uit woorden van Vladimir Padrino, minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is het dreigement van Trump 'daad van krankzinnigheid' en zit er 'een extremist' aan het roer in Amerika.

Het Witte Huis heeft inmiddels laten weten dat Maduro contact heeft gezocht met Trump, maar deze zou hem pas te woord willen staan wanneer 'de democratie in het land is hersteld'.