Trump maakt transgenderban in het leger officieel

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een memo ondertekend waarin hij het Pentagon opdraagt om geen transgenders meer te rekruteren. Op deze manier officialiseert Trump zijn plan dat hij in juli via Twitter aankondigde. Het besluit draait een beslissing van zijn voorganger Barack Obama terug.

In het document dat werd overhandigd aan minister van Justitie James Mattis, benadrukt Trump eveneens dat het Pentagon niet meer zal betalen voor de medische kosten van transgender militairen die vandaag al deel uitmaken van het leger.

Medische kosten

Trump verraste eind juli vriend en vijand met een reeks Tweets over de transgenderban in het leger. Hij stelde dat het leger zich moet concentreren op de "beslissende en overweldigende zege" en niet belast kan worden met de "enorme medische kosten" die met het toelaten van transgenders ontstaan.

Dat zorgde voor een kloof met de LHBTI-gemeenschap: tijdens zijn campagne predikte de Amerikaanse president juist te vechten voor de rechten van de groep. De militaire leiding in het Pentagon liet destijds weten niets te zullen doen zonder officiële opdracht. Daar komt nu dus verandering in.

Defensieminister onder Barack Obama, Ashton Carter, maakte het in juni 2016 nog mogelijk dat transgenders niet meer uit het leger uitgesloten werden. De beslissing van de Obama-admistratie hield in dat vanaf 1 juli 2017 transgenders zouden worden gerekruteerd.

Omstreden

Trumps beslissing is omstreden binnen het Amerikaanse leger. Vijf transgender-militairen stapten eerder deze maand naar de rechter om de transgenderban aan te vechten. Zij willen dat het verbod als ongrondwettelijk wordt aangemerkt.

Ook protesteerden 56 gezaghebbende oud-generaals begin deze maand in een brief tegen het voorgenomen verbod. Vakbonden voor militairen hebben ook geen goed woord over voor de beslissing.

Zorgen

Onder de 1,3 actieve militairen in het Amerikaanse leger bevinden zich naar schatting 1.320 tot 15.000 transgenders. Het verbannen van die transgenders zou een impact kunnen hebben op bepaalde afdelingen in het leger, maar waarnemers maken zich vooral zorgen over de schade die het imago van het leger kan lijden door een discriminerend beleid.

Volgens het medische vakblad New England Journal of Medicine lagen de medische kosten op 4,2 tot 5,6 miljoen dollar. Het totale budget van het leger ligt dit jaar rond de 790 miljard dollar.

Ontslag

Wat er met de Amerikaanse transgenderstrijdkrachten gaat gebeuren, is nog niet volledig duidelijk. Een medewerker van het Witte Huis zegt de minister van Justitie de opdracht heeft gekregen om bij transgenders die nu al werken, per persoon te bekijken of er ontslag moet volgen.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is de beleidsbeslissing genomen met de nationale veiligheid van Amerika in het achterhoofd. Trump zal de rechten van LHBT's 'blijven beschermen'. De minister van Justitie moet voor 21 februari 2018 met concrete plannen komen om het nieuwe beleid ten aanzien van transgender-militairen in te voeren.