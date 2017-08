Spaanse badgasten verrast door boot met migranten

Een boot met tientallen migranten is woensdag aangekomen op een strand in Spanje. Op het strand waren op dat moment een hoop vakantiegangers aanwezig. Een ooggetuige op het strand van Zahara de los Atunes filmt de aankomst van de migranten.

De boot is aangekomen op de Playa de los Alemanes, meldt Reuters. Woensdagmiddag rond 14.00 uur kwam de boot aan nadat de migranten de Straat van Gibraltar waren overgevaren, melden lokale media. Op de beelden is te zien hoe de boot aanmeert en hoe migranten er vanaf springen om vervolgens het strand op te rennen.

Veel migranten in Spanje

Waar de boot vandaan komt, is vooralsnog onbekend. De politie wil op dit moment nog niets zeggen over het voorval. Door het goede weer komen er in Spanje de laatste weken steeds meer mensen aan.

Al meer dan 100.000 migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben tussen januari en juni de grens van Europa bereikt. Het grootste gedeelte van deze migranten komt via de zee, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Sinds vorig jaar is de migrantenstroom wel met 60 procent gedaald.