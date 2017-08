Slachtoffer zuuraanval: geen oogleden is vreselijk

De Britse Andreas Christopheros werd in 2014 het slachtoffer van een zuuraanval. Een paar jaar later vertelt hij over zijn ervaringen. „Het enige dat de dader zei was: ‘dit is voor jou, maat.’”

Dader David Phillips stond op een dag ineens voor de deur van Christopheros' huis in Cornwall. Zonder pardon gooide hij bijtend zuur over het gezicht van de man. Hoewel Christopheros de aanval overleefde, is hij voor het leven verminkt.

Klop op de deur

„Er werd op de deur geklopt en ik deed hem open”, vertelt Christopheros over de bewuste dag. „Ik kreeg direct een beker met zuur over mijn gezicht, zonder dat mijn aanvaller checkte wie ik was.” Het bleek dat zijn dader dacht dat Christopheros achter een seksueel misdrijf zat.

Na diverse operaties is nu 90 procent van zijn gezicht gereconstrueerd met behulp van de huid van andere lichaamsdelen. Toch zijn de gevolgen nog elke dag merkbaar, vooral het feit dat Christopheros geen oogleden meer heeft, is pijnlijk. „Je kunt je niet verstoppen voor het licht. Je kunt je ogen niet dichtdoen.”

Hogere straffen

Hoewel de Brit voor het leven is getekend, komt zijn aanvaller al binnen een paar jaar vrij. Phillips werd in de eerste instantie veroordeeld tot levenslang met een minimum van acht jaar, maar komt nu over vijf jaar vrij. En daarom doet Christopheros nu zijn verhaal: „Wanneer hij vrijkomt, kan hij doen wat hij wil, terwijl er geen twijfel is dat ik nog steeds operaties onderga”, aldus de man tegen CBC News.

Christopheros pleit voor hogere straffen, zeker omdat ‘iedereen aan zuur kan komen’. „De bestraffing voor iedereen die een zuuraanval pleegt, of het slachtoffer nu zwaargewond is of niet, zou levenslang moeten zijn, met een minimum van 20 jaar”, vertelt hij tegen Reuters.