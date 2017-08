Overstromingen Azië eisen zeker 1.500 levens

Het gaat ook in de Nederlandse media momenteel vooral over de orkaan Harvey, maar in Azië zijn de problemen als gevolg van het weer veel groter. Zeker vijftienhonderd mensen zijn al om het leven gekomen als het gevolg van overstromingen. Tientallen mensen zouden gewoonweg verdwenen zijn in de modderstromen. Ook worden er nog honderden mensen vermist.

De hevige regenval die de moesson met zich meebrengt, heeft vooral in India, Nepal en Bangladesh een grote invloed. Van die laatste twee landen zou ongeveer een derde onder water staan. In India is vooral deelstaat Bihar ondergelopen.

41 miljoen getroffenen

Naast de vijftien honderd doden zijn er nog zo'n 41 miljoen mensen die op een of andere manier in de problemen zijn gekomen door de overstromingen. Sommige gebieden zijn bovendien heel moeilijk te bereiken, zelfs voor een organisatie als het Rode Kruis.Tijdens de reddingsacties werden er olifanten ingezet en ook werden er vlotten gebouwd van bamboe en banenbladeren.

Het Rode Kruis vreest bovendien voor het uitbreken van besmettelijke ziektes en er is bovendien een tekort aan schoon drinkwater in grote delen van de getroffen streken.

Extreme moesson

De moesson vindt in Centraal-Azië altijd plaats van juni tot september, maar dit jaar is de regenval wel heel extreem. Het massaal aanwezige water heeft zelfs al tot aardverschuivingen geleid, wat op haar beurt weer enorme modderstromen als gevolg had.