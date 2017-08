Oud-communicatiechef Witte Huis trapt in email hoax

Anthony Scaramucci was zo'n tien hele dagen communicatiedirecteur binnen de staf van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn functie werd maandagavond abrupt beëindigd, omdat Trump hem uit zijn positie heeft gezet. Vandaag werd bekend dat meerdere leden van het Witte Huis, waaronder voormalig communicatiedirecteur Anthony Scaramucci 'slachtoffer' zijn geworden van een aantal hoax-mails.

De online bedrieger die waarschijnlijk uit het Verenigd Koninkrijk komt gaat op Twitter schuil onder de naam @SINON_REBORN en wist meerdere leden van het Witte Huis in de maling te nemen met een aantal neppe emails, meldt The Guardian. De online grappenjas deed zich voor als Reince Priebus, de voormalig staflid van Donald Trump.

Scaramucci en Priebus zijn op zijn zachts gezegd niet echt vrienden. Scaramucci noemde Priebus, die een week lang zijn collega was een 'paranoide schizofreen'. De online 'grappenmaker' schreef in zijn email dat Scaramucci 'ontzettend hypcoriet' is en op geen enkele manier goed heeft gehandeld. Scaramucci springt in de verdediging: „Je weet wat je hebt gedaan, dat weten we allemaal. Een man zou zijn excuses aanbieden."

De email conversatie ging nog wel even door en de online bedrieger plaatste de berichtgeving op Twitter. De verdachte omschrijft zichzelf als een 'luie anarchist' en heeft aan CNN laten weten dat zijn acties niet kwaadaardig bedoeld zijn, maar juist als grap.

Het Witte Huis heeft laten weten dat ze het cyber incident zeer serieus nemen en verder zullen onderzoeken.