Op vakantie? Elf landen geven code rood

Ben je op vakantie of stap je de komende week op de trein, in de auto of het vliegtuig? De autoriteiten in elf Europese landen waarschuwen voor extreem hoge temperaturen.

In de EU-landen is ‘Code Rood’ van kracht geworden in verband met de extreme hitte. Meteorologen hebben de hittegolf al de passende naam ‘Lucifer’ toegedicht.

Bosbranden

Onder meer in Italië, Griekenland en de Balkan kunnen temperaturen oplopen tot boven de veertig graden. Door de warmte neemt de kans voor bosbranden exponentieel toe en kunnen oogsten verdorren. In Italië, waar de hittegolf de naam Lucifer kreeg, belandden 15 procent meer mensen op de spoedafdeling van ziekenhuizen dan andere zomers.

In Firenze loopt de temperatuur op tot boven de veertig graden, maar de gevoelstemperatuur overstijgt er de 50 graden. Eerder deze week tekende de luchthaven van Split in Kroatië 42,3 graden op, weinig minder dan het landrecord van 42,8 graden dat er in 1981 werd genoteerd. Een hoge vochtigheid in het noorden en een warme wind uit Afrika in het zuiden zorgen ervoor dat de gevoelstemperatuur nog hoger ligt op de stranden rond de Middellandse Zee.

De huidige hittegolf gaat gepaard met een nog nooit gezien aantal natuurbranden, vooral in het gebied rond de Middellandse Zee.

Storm

Terwijl hittegolf 'Lucifer' door Zuid-Europa blijft woeden, wordt het noorden van Italië geteisterd door onweer en storm. Zaterdagmorgen kwam een vrouw om in de Dolomieten toen haar auto werd bedolven onder modder en puin, nadat noodweer een vloedgolf had veroorzaakt.

In het zuiden van Italië blijft het dit weekeinde onverminderd heet. Vooral in de hak van de 'laars' en op de eilanden Sicilië en Sardinië liepen de temperaturen de afgelopen dagen op tot recordhoogte. De gevoelstemperatuur bereikte volgens het Italiaanse persbureau ANSA de 55 graden.

Ook delen van Spanje en de Balkan blijven last houden van de hittegolf. In het Adriatische kustgebied dreigt de stroom uit te vallen door de aanhoudende hitte die het elektriciteitsverbruik opdrijft.

Water

De weersite MeteoAlarm vaardigt waarschuwingen uit voor elf Europese landen: naast Italië, Spanje en Kroatië blijft het voorlopig bloedheet in Bosnië-Herzigovina, Zwitserland, Hongarije, Polen, Romenië, Slovenië en Montenegro. Reizigers worden geadviseerd om in de schaduw te blijven en altijd water op zak te hebben.