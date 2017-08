Op Bali straks (gelukkig) geen saté meer van hond

Ga je binnenkort op vakantie naar Bali en houd je wel van een sateetje? Let er dan op waar je die bestelt, want het kan voorkomen dat de gegrilde snack gemaakt is van hondenvlees. Op Bali zijn vermoedelijk al zo’n 100.000 honden verwerkt tot saté. Omdat het gerecht ook bij nietsvermoedende vakantievierders op hun bord verschijnt, grijpt de overheid nu in.

Undercover

De Australische dierenwelzijnsorganisatie Animals Australia deed maandenlang undercoveronderzoek en ontdekte dat straatverkopers in Indonesië doen alsof de gegrilde snack van het varken of de kip komt, terwijl het vlees in werkelijkheid van honden afkomstig is. De organisatie zag dat de dieren onder gewelddadige omstandigheden worden gevangen, vergiftigd en vervolgens worden geslacht. Dat gebeurt met stokken, waarna ze in stukken worden gesneden en de saté wordt klaargemaakt.

De praktijken gebeuren niet ver van de strandbedjes van de toeristen. Na de slachting wordt de ‘varkens’- en ‘kipsaté’ op de paradijselijke stranden verkocht. Ook al hangt er vaak keurig een bordje bij een kraampje dat er hondenvlees wordt verkocht, weet je als toerist vaak niet dat je in werkelijkheid hond zit te eten. Het bordje valt niet op, ontdekte de organisatie.

De gouverneur van Bali vindt het te ver gaan dat toeristen nietsvermoedend hond eten en daarom heeft hij nu zijn ambtenaren opgedragen om de verkoop van honden te stoppen.

Traditie

In sommige Aziatische landen is het een traditie om hondenvlees te eten, hoewel er steeds meer verzet tegen komt. Maar in Indonesië is het vlees bij de armen populair, omdat hondenvlees in tegenstelling tot rundvlees goedkoop is. Daarnaast gelooft een deel van de bevolking dat het eten van hondenvlees ervoor zorgt dat je huid fit blijft en het huidziektes voorkomt.

De Australische organisatie deed het onderzoek, omdat er jaarlijks miljoenen Australiërs hun vakantie doorbrengen op Bali. Ook Nederlanders weten het eiland te vinden. Jaarlijks brengen zo'n 170.000 mensen een bezoekje aan het eiland. Dus mocht je binnenkort nog een reisje naar een Indonesisch eiland hebben geboekt en je hebt zin in saté, dan kun je maar beter waakzaam zijn.