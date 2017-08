Nu weer op vakantie: hoe hard werkt Donald Trump?

„Ik ga het zo druk krijgen, dat ik geen tijd meer heb om te golfen.”

„Wat is het nut van een vakantie? Als je je werk niet leuk vindt, heb je de verkeerde baan gekozen.”

„Barack Obama ging gisteren golfen. Nu is hij tien dagen op vakantie. Mooie arbeidsethiek.”

Donald Trump was er in het verleden heel duidelijk over: als hij president is, wordt er héél hard gewerkt in het Witte Huis. Maar de afgelopen maanden zijn er toch wat twijfels ontstaan over hoe hard Trump nu daadwerkelijk werkt.

Werkvakantie

De laatste ophef gaat over de vakantie van Trump: hij is 17 dagen op een van zijn golfclubs. Een 'werkvakantie', stelt zijn woordvoerders. Hij moet namelijk het Witte Huis uit, omdat dat wordt gerenoveerd. „Dit is geen vakantie - afspraken en telefoontjes”, twitterde Trump zelf afgelopen week nog.

Maar het is niet voor het eerst dat Trump op 'werkvakantie' gaat. Trump spendeert de meeste weekenden op zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida, of zijn golfclub in New Jersey. Zijn 'belofte' dat hij het te druk zou hebben om te golfen, hield niet lang stand. George Bush raakte de eerste vijf maanden van zijn presidentschap geen golfclub aan, berekende Politico. Barack Obama was vier maanden lang niet op de green te vinden. Trump hield het amper twee weken zonder golf uit.

'Agenda akelig leeg'

Uit Trumps agenda blijkt dat hij relatief weinig doet, signaleerde Washington Post eerder al. „Zijn agenda is akelig leeg”, aldus de krant. „Wat doet hij de rest van de tijd? Er zijn twee mogelijkheden: of Trump verbergt dat hij heel hard werkt, of hij doet gewoon niet veel.”

Zijn tegenstanders maken graag gebruik van die onduidelijkheid. Zij wijzen er bijvoorbeeld op dat Trump vijf uur per dag tv kijkt, gebaseerd op berekeningen van The Atlantic. Maar dat was vóórdat Trump president werd. Afgaande op zijn tweets spendeert Trump nog steeds heel wat uurtjes voor de tv, maar of dat nog altijd vijf uur is, weten we niet.

Zijn bondgenoten stellen dat hij nooit stopt met werken. „Hij werkt altijd. Ook als hij 'zomaar' een gesprekje voert, golft of reist”, vertelt Roger J. Stone jr., lange tijd bevriend met Trump, aan Newsweek. „Hij stelt continu vragen, maakt aantekeningen en neemt telefoontjes aan. Een betere vraag zou zijn: ontspant hij wel eens?”